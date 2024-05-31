كورتوا أساسي.. أبرز تصريحات مؤتمر ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حضر مدرب ريال كارلو أنشيلوتي، بجانب الظهير الأيسر ناتشو فيرنانديز، المؤتمر الصحفي لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلاقي ريال مدريد نظيره بوروسيا دورتموند غدا السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي.

تصريحات أنشيلوتي

-نمتلك الوقت للاستعداد لتلك المباراة، وغرفة ملابس مدريد في قمة التركيز

-نحترم دورتموند كثيرا وآمل أن تسير الأمور على ما يرام

-سعيد بوصولي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وهذه ليست المرة الأولى

-كورتوا سيشارك بدلا من لونين الذي أصيب بالأنفلونزا

-من أين تأتي شخصية ريال مدريد هذا سؤال معقد، هناك شيء مميز في هذا النادي، وربما التاريخ والتقاليد، لا أعرف الحقيقة لكن هذا حدث عدة مرات، وهذا يعني أنها ليست صدفة

تصريحات ناتشو

-لدي أقصى قدر من الثقة في ريال مدريد

-سيكون من دواعي سروري الفوز بدوري أبطال أوروبا السادس لي مع ريال مدريد

-تعرف جميع الفرق أن ريال مدريد مميز في دوري الأبطال

