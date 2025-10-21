سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 21-10-2025

تراجع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تأثر الزوج باختراقه في وقت سابق لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير لتسيطر عليه موجة تصحيحية صاعدة، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من فرص تعافي الزوج، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع وبصورة مفرطة مقارنة بحركة الزوج، ليحاول بهذا الانخفاض البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم للصعود من جديد.

