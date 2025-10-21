جهود مكثفة لتجنّب انهيار وقف إطلاق النار في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غز ة (الاتحاد)

أكد مسؤول فلسطيني مقرب من محادثات وقف إطلاق النار إن وسطاء عرباً والولايات المتحدة يكثفون جهودهم لتثبيت الاتفاق بعد المساعدة في استعادة الهدوء في القطاع بعد يوم من القصف المكثف الذي أسفر عن مقتل 44 وفقاً للسلطات الصحية في القطاع.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اتفاق وقف النار في غزة لا يزال سارياً، وأن قيادة حماس «ربما لم تكن متورطة» بإطلاق النار في رفح على القوات الإسرائيلية، وذلك رداً على سؤال بشأن الغارات الإسرائيلية، الأحد الماضي، على القطاع، بعد مزاعم بتعرض قواتها لهجمات.

وأضاف ترامب، أنه من المهم ضمان أن يسود الهدوء مع «حماس»، لافتاً إلى أن حماس قامت ببعض عمليات إطلاق النار، وربما لم تكن القيادة متورطة، بل بعض المتمردين داخل الحركة، كما أكد أن الموقف سيتم التعامل معه كما ينبغي، وبشكل حازم. وعند سؤاله عمّا إذا كان وقف إطلاق النار لا يزال قائماً، قال ترمب: «نعم».

وحذر ترامب قبلها، من أن الولايات المتحدة قد تتدخل بشكل مباشر أو عبر إسرائيل لنزع سلاح «حماس» إذا لم تلتزم بتعهدها بالتخلي عن السلاح، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده لن تنشر جنودها على الأرض في القطاع الفلسطيني.

ووصل المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أمس إلى إسرائيل عشية وصول جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي، في إطار جهود أميركية مكثّفة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة ومنع انهياره، وذلك بعد يوم واحد من غارات إسرائيلية على القطاع الفلسطيني، بعدما زعمت إسرائيل أن «حماس» قتلت جنديين إسرائيليين في هجوم، وهو ما نفته الحركة.

وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أمس إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتمع مع المبعوثين الأميركيين، لبحث التطورات والمستجدات في المنطقة.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مصادر مطلعة أن الزيارة تهدف إلى التحضير لوصول نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ومناقشة ملفات المرحلة التالية من الخطة الأميركية بالمنطقة.

في غضون، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الأهمية البالغة لالتزام طرفى اتفاق شرم الشيخ بنص الاتفاق الخاص بوقف الحرب فى غزة، مشددا خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه، الفرنسي جان نويل بارو، والدنماركي لارس لوكه راسموسن، على أن احترام الاتفاق يمثل خطوة أساسية نحو تثبيت التهدئة وإنهاء الحرب بشكل دائم، والحد من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

الى ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي ألقى 153 طناً من القنابل على قطاع غزة، الأحد الماضي، رداً على ما قال إنه انتهاك «حماس» لوقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلاً عن مصادر طبية، بأن قوات إسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين بالرصاص، في منطقة الشعف بحي التفاح، شرق مدينة غزة. وذكرت مصادر طبية في وقت سابق، أن القوات الإسرائيلية قتلت 44 فلسطينياً، الأحد، بمناطق متفرقة من قطاع.

وتعتبر واقعة حي التفاح هي الأحدث على طول «الخط الأصفر» الذي يرسم حدود الانسحاب العسكري الإسرائيلي داخل القطاع من المناطق المأهولة الرئيسة، حيث أكد الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار على مسلحين عبروا الخط الأصفر للقضاء على ما شكلوه من تهديد.

وحذر يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي من مغبة عدم مغادرة أي مسلحين من حماس على الفور للمناطق من القطاع التي ما زالت تخضع لسيطرة إسرائيل وقال إن أي فرد منهم يبقى خلف الخط الأصفر سيستهدف من دون سابق إنذار.