توقعات حالة الطقس: سماء غائمة جزئيًا وسحب رعدية تتواجد في أربع مناطق

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توقعات الأرصاد الجوية لليوم: سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية مثيرة للأتربة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم عن حالة الطقس -بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة. كما من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من تلك المناطق ممتدة إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل.

وحسب التقرير، ستكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 – 20 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. كما ستشهد حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج يصل إلى متوسط الموج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما في الخليج العربي، فمن المتوقع أن تكون حالة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.

هذه التوقعات تأتي في إطار استعداد الجهات المعنية لمواجهة أي تغيرات جوية محتملة، وتهيب الأرصاد الجوية بالمواطنين والمقيمين اتباع التعليمات الصادرة وأخذ الحيطة والحذر خلال التنقل والتواجد في الأماكن المفتوحة.