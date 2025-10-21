سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يظهر إشارات متضاربة – توقعات اليوم – 21-10-2025

ارتفع سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المهم 0.7910، وهو ما يكسبه زخماً إيجابياً متجدداً يتعزز مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب، ولكن في المقابل من ذلك يظل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل مستدام.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 13-17 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (13-17 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل