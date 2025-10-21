باستخدام مكونات طبيعية: إليك علاجات لقرح الفم لدى طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 08:05 صباحاً - لا تقتصر تقرحات الفم أو مرض القلاع على البالغين فحسب، بل قد يصيب الأطفال أيضًا أثناء التسنين، أو عند عند إصابتهم ببعض أنواع الحساسية تجاه الطعام، أو نقص بعض العناصر الغذائية، أو الإصابة أيضًا بعدوى الخميرة.

يمكن علاج التقرحات عن طريق استخدام بعض العلاجات الطبيعية لتقرحات الفم لتخفيف الألم وعلى الرغم من أن مرض القلاع يمكن أن يختفي من تلقاء نفسه، إلا أن تقديم أدوية القلاع للأطفال غالبًا ما يكون ضروريًا للوقاية وتسريع عملية الشفاء.

يجب الانتباه إلى أنه قبل تجربةاستخدام بعض الأدوية الطبية لعلاج تقرحات الفم لدى طفلك، يمكنكِ تجربة بعض العلاجات الطبيعية لتخفيف الأعراض.

المضمضة بالماء المالح

المضمضة بالماء المالح يمكن أن يخفف الالتهاب-الصورة من موقع AdobeStock

تشير الدراسات إلى أن المضمضة بالماء المالح يمكن أن تخفف الالتهاب، والألم، وتخلصك من البكتيريا والفطريات الموجودة في الفم.

ليس هذا فحسب، بل أثبتت المضمضة فعاليتها في المساعدة على تسريع شفاء القروح الفموية التي يعاني منها الأطفال، ويمكنك إذابة ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ والطلب من طفلك أن يتمضمض بهذا المحلول لبضع ثوانٍ، ثم يبصق الماء المتبقي ويمكن لطفلك أن يتمضمض بالماء المالح مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

زيت شجرة الشاي

يُعد زيت شجرة الشاي خيارًا رائعًا لعلاج تقرحات الفم لدى الأطفال لما له من خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله فعالًا في علاج مرض القلاع، يمكنك إضافة قطرتين من زيت شجرة الشاي إلى نصف كوب من الماء. ثم وضعه برفق على قرحة فم لدى طفلك باستخدام قطعة قطن.

زيت جوز الهند البكر

يُعد زيت جوز الهند البكر أيضًا مكونًا طبيعيًا يمكن أن يُهدئ تقرحات الفم لدى طفلك ويجب التاكد من استخدام أنواع زيت جوز الهند البكر الخالية من أي إضافات ، ويمكن وضع طبقة رقيقة من زيت جوز الهند البكر بلطف على قرحة فم طفلك.

البروبيوتيك لتخفيف قرحة الفم

تُعد البروبيوتيك خيارًا علاجيًا فعالًا لتخفيف قرحة الفم لدى طفلك وذلك لفائدته في استعادة التوازن الميكروبي في الفم، من خلال قمع نمو البكتيريا الضارة التي قد تسبب مشاكل ويساعد ذلك ليس فقط في علاج تقرحات الفم، بل يعزز صحة الفم ويقي من العديد من الأمراض مثل تسوس الأسنان والتهاب اللثة ويمكنك الحصول على البروبيوتيك من خلال تناول بعض الأطعمة مثل الزبادي ولكن قبل إعطائه لطفلك، تأكدي من شراء زبادي قليل السكر وخالٍ من المواد الحافظة.

كمادات الماء البارد

يمكن أن تكون كمادات الماء البارد علاجًا سريعًا لقرحة الفم لدى طفلك حيث يمكن لدرجات الحرارة الباردة أن تخدر الأعصاب المحفزة حول المنطقة المصابة مؤقتًا وتقلل الألم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لدرجات الحرارة الباردة أيضًا أن تساعد في تقليل الالتهاب والتورم في الجزء المصاب من الفم ، ويمكن للكمادات الباردة أن تساعد على اختفاء الإحساس بالحرقان والخفقان الذي يشتكى منه الطفل تدريجيًا.

نظافة الفم

يجب تعليم طفلك أهمية الحفاظ على صحة الأسنان - الصورة من موقع Freepik

بالإضافة إلى اتباع العلاجات السابقة عليك أيضًا تعليم طفلك أهمية الحفاظ على صحة الأسنان والفم، عن طريق تنظيف الأسنان بانتظام، واستخدام خيط الأسنان، وغسول الفم.

يجب عليك تنظيف فمك باستخدام فرشاة وخيط الأسنان مرتين يوميًا على الأقل فيمكن أن يؤدي غسل الأسنان بقوة بفرشاة ذات شعيرات خشنة إلى تفاقم تقرحات الفم

لذا من المهم استخدام فرشاة ناعمة وتجنب الضغط المباشر على التقرحات كما يمكن استخدام غسول فم ملحي أو مضاد للبكتيريا لتخفيف الألم.

العسل الأبيض

تشير الأبحاث إلى أن العسل يمكن أن يساعد في تقليل الألم وحجم واحمرار قرح الفم.

تعود هذه الفوائد المتنوعة إلى خصائص العسل المضادة للبكتيريا والالتهابات فهو من أفضل العلاجات الطبيعية والآمنة لعلاج قرح الفم لدى طفلك، ويعد من المهم فهم أن كل أنواع العسل ليست صالحة لعلاج قرح الفم لدى طفلك، ويمكنك استخدم بعض أنواع العسل مثل المانوكا، فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الطبيعية ويعد أفضل علاج طبيعي لقرحة الفم، ويمكنك وضع عسل المانوكا على المنطقة المصابة أربع مرات يوميًا

على الجانب الآخر يفضل عدم إعطَاء العسل لطفلك دون سن عام واحد فهو يحتوي على أبواع البكتيريا مثل كلوستريديوم بوتولينوم، والتي قد تُسبب التسمم لدى الرضع.

أكياس الشاي الأسود

بعد تحضير أكياس الشاي الأسود، لا تتخلص منها. يمكن استخدامها كعلاج طبيعي لقرحة الفم لدى طفلك كل ما عليك القيام به هو وضع كيس شاي مستعمل على الجزء المصاب من فمه وتركه لبضع دقائق.

يمكن أن يساعد محتوى التانين الموجود في الشاي الأسود على تقليل الألم الناتج عن تقرحات الفم ومن المثير للاهتمام أن مركبات التانين موجودة أيضًا في العديد من مسكنات الألم التي يتم استهلاكها بشكل شائع.

تناول الطعام

قد يتأثر نظام الطفل الغذائي إذا رفض تناول الطعام أو الشراب بسبب ألم قرحة الفم. لذلك، من الضروري تلبية احتياجاته الغذائية.

عندما يُصاب طفلك بقرحة فموية، يمكنك التوقف عن تناول الأرز و يمكنك اختيار العصيدة فهي من الأطباق المغذية كما يمكن إعطاء الحليب أو عصير الفاكهة بكميات أكبر من المعتاد. عند الحاجة، ويمكنك تقديم الزنك لطفلك، وبعض الفيتامينات مثل فيتامين ب، وفيتامين ج، والحديد.

يمكن أيضًا تقديم الآيس كريم، إذ يُخفف تأثيره المُبرِّد من الشعور بالحرقة مع الحفاظ على توفير العناصر الغذائية. تأكدي أيضًا من تناول طفلك كمية كافية من الماء للوقاية من الجفاف.

في النهاية يجب الانتباه إلى أنه لا تُعتبر فطريات الفم حالة خطيرة، لكنها قد تُسبب انزعاجًا لطفلكِ وعدم رغبته في تناول الطعام في النهاية.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.