قلق الأمم المتحدة يتزايد بسبب ارتفاع حالات العنف في غزة يوم أمس

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعبيرًا عن قلقها إزاء العنف والهجمات في غزة، أعربت الأمم المتحدة عن استنكارها للأحداث التي وقعت أمس وأدت إلى سقوط ضحايا بين المدنيين. وفي هذا السياق، طالبت المنظمة الدولية جميع الأطراف بالالتزام بتحمل المسؤولية وضمان سلامة المدنيين وعدم تكرار الأعمال العدائية التي تضر بالحياة الإنسانية.

وفي تصريح للمتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، تم التأكيد على أهمية التزام جميع الأطراف بضبط النفس وتجنب أي تصعيد يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة قد أعرب سابقًا عن حاجته للإفراج الفوري عن جميع الرهائن والمختطفين دون قيد أو شرط.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد العنف والتوتر في غزة، وتعتبر الأمم المتحدة منظمة رئيسية تعمل على حماية الحقوق الإنسانية وتعزيز السلام والأمن العالميين. ومن المهم أن تلتزم جميع الأطراف بالتهدئة والبحث عن حلول سلمية لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في المنطقة.