سعر اليورو مقابل الدولار يتراجع وسط الضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 21-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-10-21 01:49AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على انخفاض خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولاته المتكررة لتكوين قاع صاعد يمكن أن يشكل قاعدة لاستعادة زخمه الإيجابي المفقود، يأتي ذلك في ظل استمرار الدعم الديناميكي الناتج عن تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع بقاء الزوج ضمن نطاق موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.

 

وفي المقابل نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، وهو ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي قد يعزز من فرص تعافي الزوج خلال تحركاته القادمة.

 

