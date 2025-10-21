سعر الدولار مقابل الين بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 21-10-2025

تراجع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد بهذا الهبوط لكسر مستوى الدعم المهم عند 56.35$، وسط استمرار الضغط الديناميكي الناتج عن تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ما يعكس ضعف القوة الشرائية واستمرار الميل السلبي السائد.

وفي الوقت نفسه نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية إلى مناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، وهو ما يرجح احتمال تكوّن دايفرجنس سلبي يدعم استمرار تمدد الخسائر على المدى القريب إذا ما تم تأكيد كسر مستوى الدعم المذكور.

