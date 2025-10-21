سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يسلك مسار إيجابي واضح – توقعات اليوم – 21-10-2025

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محاولاً اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استعادة تعافيه والعودة للصعود من جديد، وذلك بالتزامن مع تصريف تشبعه الشرائي الواضح في مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها خلال التداولات الأخيرة.

ويأتي هذا التراجع بينما يرتكز السعر على دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل استمرار سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وهو ما قد يعزز من فرص عودة السعر للمكاسب مجدداً على المدى القريب.

