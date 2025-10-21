سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 21-10-2025

تراجع قليلاً سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بثبات مستوى المقاومة المهم عند 4,378$، وهي المقاومة التي كانت مستهدفاً سعرياً في تحليلاتنا السابقة، ويحاول السعر من خلال هذا التراجع اكتساب بعض الزخم الإيجابي الذي قد يمكنه من اختراق تلك المقاومة واستئناف تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال المدى القريب.

وفي الوقت نفسه يسعى السعر إلى تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، مع بقاء الضغط الإيجابي قائماً بفضل تداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، إلى جانب سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

