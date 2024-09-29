ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، مواجهة قوية ضد نظيره توتنهام هوتسبير في إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي:



في حراسة المرمى: فيكاريو.

في خط الدفاع: بورو، روميرو، فين، أدوجي.

في خط الوسط: كولوسيفيسكي، بينتانكور، ماديسون

في الهجوم: جونسون، سولانكي، هيونج-مين.

يحتل توتنهام المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويأتي مانشستر يونايتد خلفه مباشرة في المركز الحادي عشر.