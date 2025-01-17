موعد مباراة المصرى وبلاك بولز فى الكونفدرالية والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يخوض النادى المصري البورسعيدى بقيادة على ماهر، مواجهة حاسمة أمام بلاك بولز الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بنظيره بلاك بولز، فى بطولة كأس الكونفدرالية.

موعد مباراة المصرى وبلاك بولز

يلتقى فريق المصرى فى السادسة مساء الأحد المقبل، مع فريق بلاك بولز الموزمبيقى على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بالكونفدرالية.

القناة الناقلة لمباراة المصرى وبلاك بولز الموزمبيقي

تنقل قناة أون تايم سبورت عبر البث الأرضى مباراة المصرى وبلاك بولز فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية، وكذلك قناة بى أن سبورتس.

ويدخل فريق المصرى في المركز الثانى برصيد 6 نقاط في المجموعة الرابعة، خلف المتصدر نادى الزمالك برصيد 11 نقطة، ثم إنيمبا النيجيرى فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وأخيراً بلاك بولز الموزمبيقى فى المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

ويحتاج المصرى للفوز على بلاك بولز للتأهل لدور الثمانية بغض النظر عن مباراة الزمالك وإنيمبا بعد وصوله للنقطة التاسعة.

وحال التعادل، يرفع المصرى رصيده للنقطة 7، وينتظر نتيجة لقاء الزمالك وإنيمبا، وحال فوز الفريق الأبيض أو تعادله يصعد أيضاً الفريق البورسعيدى، أما فى حال فوز بطل نيجيريا يصعد الأخير لدور الثمانية لوصوله وقتها للنقطة 8.

بينما فى حالة الهزيمة، يتوقف رصيد المصرى عند 6 نقاط ويخرج من البطولة ويرتفع رصيد المنافس إلى 7 نقاط ويتحدد موقفه حسب نتيجة مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيرى.