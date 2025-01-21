شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يجدد الثقة فى سيف الجزيرى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

قرر السويسرى كريستيان جروس ، المدير الفنى لفريق الزمالك ، منح الفرصة للتونسى سيف الجزيرى لاعب الفريق، خلال المباريات المقبلة، بعد تألقه مع الفريق، وهو ما ظهر في تسجيله هدفين في مرمى إنيمبا النيجيري بالكونفدرالية، وذلك بعد إنهاء أزمة اللاعب مع النادى والخاصة بالمستحقات والعقد الجديد، وهو ما انعكس على أدائه مع الفريق.

واستقر جروس على عودة الثقة في الجزيرى مرة أخرى، وعقد جلسات مستمرة معه لمنحه بعض النصائح التى تعيده إلى مستواه مرة أخرى، وهو ما أكده المدير الفنى عقب مباراة الفريق حيث قال إن الجزيرى يستحق الحصول على فرصة مع الفريق.

ونجح الجزيرى فى تسجيل الهدفين الثانى والثالث للزمالك فى مباراته أمام إنيمبا بالجولة السادسة لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.