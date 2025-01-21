شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يصطدم بالطلائع فى الجولة التاسعة بالدوري.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق طلائع الجيش ضيفاً على إنبي، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابعة مساءً باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري NILE، حيث يبحث كل منهما عن حصد 3 نقاط ثمينة.

وكان فريق إنبي تعادل سلبياً مع بتروجت في الجولة الماضية من الدوري، بينما خسر طلائع الجيش بهدف نظيف أمام سيراميكا.

ويحتل إنبي المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز الفريق البترولي في مباراة واحدة، وتعادل في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو إنبي 5 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أخرى.

بينما على الجانب الآخر، يحتل فريق طلائع الجيش المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز الطلائع في مباراتين، وتعادل في مثلهم وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو الطلائع 6 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفاً آخر.