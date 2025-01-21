الامارات | ثروة خيالية تنتظر محمد صلاح في الدوري السعودي.. عرض هزيل من ليفربول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد موقع "فوتبول إنسايدر" البريطاني أن الدولي المصري محمد صلاح سيصبح الأكثر ثراءً في الدوري السعودي في حال انتقاله إلى الهلال في فترة الانتقالات الشتوية.

نقل الموقع عن الخبير المالي ستيفان بورسون قوله إنه "من الغريب" أن ليفربول لم يتقدم بعرض مالي كبير للإبقاء على "الملك المصري" ضمن صفوفه رغم أن عقده ينتهي في 30 يونيو المقبل.

وقال الخبير المالي إن نادي ليفربول بات في موقف ضعيف من التفاوض مع محمد صلاح لتجديد التعاقد، بعد العرض الضخم من الهلال السعودي.

وتابع بورسون: "حتى لو كان العقد لمدة عامين مقابل 25 مليون جنيه إسترليني سنوياً، فإني أعتقد أن هذا الأمر سيكون منطقياً لليفربول وفقاً لمستوى لياقته البدنية، مع إمكانية وجود بند يسمح بالتخفيض، إذا تراجعت لياقته ومستواه بشكل مفاجئ".

وأضاف: "أعتقد أن هناك فرصة كبيرة لكي يرحل صلاح في نهاية الموسم، وينتهي الأمر بحصوله على مبلغ ضخم في السعودية، ويصبح أكثر ثراءً مما هو عليه الآن".

ويستطيع صلاح التفاوض مع أي فريق خارج إنجلترا والرحيل مجاناً بعد نهاية عقده، وقال مراراً إن فرصة رحيله أكبر من بقائه.

وذكرت وسائل إعلام عديدة منها القناة السعودية الرياضية أن الهلال تقدم بعرض ضخم لصلاح مقابل حوالي 300 مليون ريال لمدة موسمين مع قائد منتخب مصر البالغ عمره 32 عاماً.