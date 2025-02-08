شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفنى لـ البنك الأهلى: هدفنا الوصول لمركز أفضل فى الدورى وطموحنا كبير والان مع تفاصيل الخبر

علق طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، على تعادل فريقه مع زد بهدف لمثله، خلال مباراة اليوم التي جمعت الفريقين بمنافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري.

وقال طارق مصطفى، في تصريحات صحفية عقب المباراة: مواجهة اليوم كانت قوية للغاية، وكلا الفريقين سعى لخطف الثلاث نقاط، ولاعبو فريق البنك الأهلى لديهم رغبة حقيقية وطموح كبير وإصرار على الوصول لأفضل مكانة فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز الصعب جدا هذا الموسم.

وأضاف: رغم الغيابات الكبيرة اليوم فى فريقى إلا أن جميع اللاعبين يقدمون أداء متميزا.

واختتم مدرب البنك الأهلي: لا وقت للراحة وسنبدأ فى التحضير لمواجهة المصرى المقبلة.

ويحتل البنك الأهلي المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة، حصدها عقب خوض 12 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 12.