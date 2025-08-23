فلاشينغ ميدوز: فصل جديد في صراع ألكاراس – سينر

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : يتطلع الإيطالي يانيك سينر والإسباني كارلوس ألكاراس إلى كتابة فصل جديد من صراعهما المثير عندما تنطلق بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب الأحد.

ومع انتهاء حقبة "الثلاثي الكبير"، برزت ثنائية سينر وألكاراس بشكل لافت وملأت الفراغ الناتج عن اعتزال السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال، وتراجع الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ففي مواجهاتهما الخمس في البطولات الكبرى حتى الآن، قدّم الثنائي سينر وألكاراس مباريات ستبقى خالدة في الأذهان على غرار تلك التي جمعت فيدرر ونادال وديوكوفيتش.

في الموسم الحالي، فاز ألكاراس بالمعركة الأولى، بعدما عوّض تأخره ليفوز في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في مباراة ملحمية 4 6 و6 7 (7/4) و6 4 و7 6 (3/7) و7 6 (2/10) في حزيران/يونيو الماضي.

لكنّ رد سينر لم يتأخر وجاء في نهائي ويمبلدون الشهر الماضي متفوقا على الإسباني بأربع مجموعات 4 6 و6 4 و6 4 و6 4.

قال سينر بعد فوزه في ويمبلدون "ما زلت أنظر إلى كارلوس كمصدر تحدٍّ، إذ أشعر حتى اليوم أنه يتفوّق عليّ في بعض الجوانب. هذا أمر سنعمل على تحسينه لأنه سيكون علينا مواجهته مجددًا".

وسبق أن خاض اللاعبان أيضا معركة مثيرة في نيويورك استمرت لخمس ساعات و15 دقيقة في ربع النهائي عام 2022، قبل أن يحسمها ألكاراس عند الساعة الثانية و50 دقيقة من بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

قال ألكاراس عن منافسته مع سينر "في كل مرة نلعب فيها ضد بعضنا البعض، أعتقد أن مستوانا مرتفع للغاية".

وتابع "لا أعتقد أن هناك أي لاعبين يقدمان المستوى نفسه الذي نقدمه حين نواجه بعضنا البعض".

"هبة لرياضتنا"

يرى الأسطورة الأسترالية رود ليفر أن سينر وألكاراس هما بمثابة هبة من السماء في عالم التنس.

وكتب ليفر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد فوز سينر في ويمبلدون "إن التنافس المتزايد بينهما هو بمثابة هدية لرياضتنا، وهو ما يقابله الاحترام الحقيقي الذي يظهرانه لبعضهما البعض".

وأضاف "سواء فازوا أو خسروا، يتنافسان بفرح وأناقة وروح رياضية. هذا ما يصنع الأبطال".

وتكتسي المواجهة بين الرجلَين أهمية مضاعفة هذه المرة في فلاشينغ ميدوز، إذ إن معركة المركز الأول في التصنيف العالمي ستكون على المحك.

التقى اللاعبان مجددا في نهائي دورة سينسيناتي المفتوحة الإثنين، إلا أنّ الجماهير حُرمت من مواجهة كلاسيكية أخرى بعد انسحاب سينر أثناء المجموعة الأولى بينما كان متأخرا 5 0 بسبب الإصابة.

وبعد فوزه بدورة سينسيناتي، بات ألكاراس على بعد 2000 نقطة من الإيطالي في التصنيف العالمي. ويحتاج سينر للبقاء في الصدارة أن يفوز باللقب على الأرجح، أما ألكاراس فيحتاج لبلوغ مرحلة أبعد من خصمه اللدود.

ولن يسلّم سينر بالصدارة من دون قتال، خصوصا أنّه وقبل انسحابه من نهائي سينسيناتي، قد حقق 26 فوزا متتاليا على الأرضية الصلبة.

وفي حال نجح الإيطالي في بلوغ جهوزيته القصوى مجددا، فإنّ قلة قليلة تستطيع المراهنة ضد المصنّف أول عالميا حول إمكانية حصده للقب.

ويستهل سينر مشواره في الدور الأول بمواجهة التشيكي فيت كوبريفا، في حين أن القرعة منحته فعليا أول اختباراته الفعلية في الدور ربع النهائي أمام البريطاني جاك درايبر، ما لم تحدث مفاجأة.

وفي الجانب الآخر من القرعة، سيكون مسار ألكاراس أكثر صعوبة بقليل من سينر، مع احتمال أن يواجه ديوكوفيتش (38 عاما) في نصف النهائي.

بدوره، يدخل ديوكوفيتش الى بطولة فلاشينغ ميدوز وهو يدرك أن الفرص لتحقيق لقبه الـ 25 القياسي في بطولات الغراند سلام تتضاءل بشكل سريع. لم يشارك الصربي في أي منافسات منذ خروجه من نصف نهائي ويمبلدون الشهر الماضي.

كما لم يبلغ نهائي أي بطولة كبرى منذ خسارته أمام ألكاراس في ويمبلدون العام الماضي. ويعود فوزه الأخير بلقب بطولة فلاشينغ ميدوز الى عام 2023 عندما هزم الروسي دانييل مدفيديف في النهائي.

الا أن ديوكوفيتش يظهر ثقة بقدرته على منافسة ثنائية سينر ألكاراس، محذرا بعد ويمبلدون من أنه يتابع في تطوير مستواه في البطولات الكبرى.

قال ديوكوفيتش "رغم أنني لم أفز بأي بطولة غراند سلام هذا العام أو العام الماضي، ما زلت أشعر بأنني أواصل تقديم أفضل ما لديّ في بطولات غراند سلام".