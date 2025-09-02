بايرن ينهي الجدل ويضم جاكسون على سبيل الاعارة من تشلسي

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : تعاقد بايرن ميونيخ بطل ألمانيا مع المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون على سبيل الإعارة لموسم واحد من تشلسي الإنكليزي، بعد أيام من إيقاف النادي اللندني للصفقة.

وأفادت تقارير إعلامية أن النادي البافاري سيضمّ السنغالي لموسم واحد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، بعد أن وافق بايرن على إضافة بند يلزمه بالشراء يوم الإثنين، بعد أن سبق ورفض ذلك.

وتأتي الصفقة لتنهي جدلا واسعا رافق العملية بأسرها، فبعد وصول جاكسون الى ميونيخ السبت، قرّر تشسلسي الغاء صفقة الإعارة وأعاد استدعاء اللاعب، قائلا إن إصابة ليام ديلاب أجبرته على فعل ذلك.

وقال بايرن إنه سيحترم طلب تشلسي لكن جاكسون رفض العودة الى لندن، حيث قام وكيل أعماله بالعديد من التصريحات العلنية آملا في إكمال الصفقة.

ووافق بايرن يوم الإثنين على مبلغ لقاء الإعارة مقداره 16.5 مليون يورو (19 مليون دولار أميركي)، أعلى بـ 1.5 مليونا من عرضه السابق.

ويتضمن الاتفاق بندا يلزم بايرن بشراء الدولي السنغالي مقابل 65 مليون يورو إذا تم استيفاء شروط معينة لم يتم الكشف عنها.

ويُعد المبلغ الذي دفعه بايرن مقابل صفقة إعارة هو الأعلى في تاريخ النادي، متجاوزا ما دفعه لضمّ الكولومبي خاميس رودريغيس من ريال مدريد الإسباني في عام 2017 مقابل 13 مليون يورو.

وقال جاكسون في بيان "أنا سعيد جدا لأنني أصبحت الآن جزءا من هذا النادي العظيم"، مضيفا "الجميع يعرف أسماء الأساطير الذين لعبوا هنا، ويعرف أن هذا النادي يمثل أعلى درجات النجاح".

ومنذ انضمامه إلى تشلسي من فياريال الإسباني قبل عامين، عاش جاكسون فترة متقلبة مع الفريق، حيث تعرض لانتقادات واسعة بسبب لمسته الأخيرة غير المستقرة، ما أثّر على مسيرته في غرب لندن.