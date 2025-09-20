مونديال طوكيو: ذهبيتان لكينيا مع تشيبيت ووانيونيي وسجاتي يمنح الجزائر فضية

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : سيطرت كينيا على اليوم ما قبل الأخير من بطولة العالم لألعاب القوى مع فوز بياتريس تشيبيت بذهبية سباق 5 آلاف م أمام مواطنتها فيث كيبييغون، وتتويج إيمانويل وانيونيي بالمعدن الأصفر في سباق 800 م متقدما على جمال سجاتي الذي منح الجزائر ميدالية فضية.

على الملعب الأولمبي في العاصمة اليابانية، لم يخب ظن الجماهير التي شاهدت منافسة حامية الوطيس بين العداءتين الكينيتين.

حرم فوز تشيبيت، المتوجة بالمعدن الأصفر في سباق 10 آلاف م في اليوم الافتتاحي في طوكيو، كيبييغون من تكرار انجاز مونديال بودابست قبل عامين بجمعها بين 5 آلاف م و1500 م، بعدما تأخرت بفارق 0.71 ثانية عن توقيت مواطنتها (14:54.36 دقيقة).

وحققت تشيبيت أول ثنائية للمسافات الطويلة منذ عام 2011، وتحديدا منذ مواطنتها فيفيان تشيريوت عام 2011 في دايغو، وأضافتها إلى لقبيها الأولمبيين العام الماضي في باريس.

قالت ابنة الـ 25 عاما "العودة إلى الوطن بميداليتين ذهبيتين تُسعدني للغاية. بعد فوزي بسباق 10 آلاف م أردتُ إضافة سباق 5 آلاف م مرة أخرى كما فعلت في باريس".

وأضافت "لقد كان موسمي رائعا. أشجع نفسي دائما وأؤمن أننا لسنا بحاجة إلى تقييد أنفسنا. عندما تُقدم جلسة تدريب جيدة، يمكنك مواجهة أي تحدٍّ. الركض مع أمثال فيث وناديا (باتوكليتي) يعطيك ثقة بنفسك".

من ناحيتها، فشلت كيبييغون البالغة 31 عاما والتي تكبر تشيبيت بست سنوات، في تكرار فوزها بذهبيتي 1500 م و5 آلاف م في بطولة العالم في بودابست 2023.

فازت كيبييغون بالميدالية الذهبية العالمية الرابعة تواليا في سباق 1500 متر بفارق كبير في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وانيونيي ملك الـ 800 م

احتفظ الشاب وانيونيي (21 عاما)، حامل ذهبية أولمبياد باريس 2024، بتقدم بسيط عن الجزائري سجاتي بلغ أربعة بالمئة من الثانية (1:41.86 د) وهو رقم قياسي للبطولة منحه الذهبية.

حقق سجاتي عودة رائعة في الأمتار الأخيرة متخطيا أربعة عدائين ومسجلا 1:41.90 دقيقة وهو أفضل توقيت له هذا الموسم.

قال ابن الـ 26 عاما متوشحا بالعلم الجزائري عقب فوزه لوكالة فرانس برس "كان السباق جد جد جد سريع وكان اشبه بالالعاب الاولمبية بتوقيت 1.41 دقيقة وليس من السهل تحقيق هذا الرقم... أشكر مدربي ورئيس الجمهورية وأهدي هذه الميدالية لجميع العرب ولا أريد أن أنسى والِدَاي أيضا والقادم أحسن بإذن الله".

وأضاف "الاستراتيجية التي اعتمدها كانت ممتازة وانطلقت بأقصى سرعتي في الامتار الاخيرة وكل عداء عنده امكانات وكان يجب تقسيم المجهود. كما شاهد الجميع بقي لي القليل القليل للفوز بالذهبية...".

وهذه ثالث ميدالية كبرى لسجاتي، بعد فضية مونديال يوجين 2022 وبرونزية أولمبياد باريس 2024.

كما انها الميدالية الخامسة للعرب في طوكيو بعد فضيتي المغربي سفيان البقالي والبحرينية وينفريد موتيلي في السباق ذاته 3 آلاف م موانع، وبرونزيتي البحرينية سلوى عيد ناصر في سباق 400 م، والقطري عبد الرحمن سامبا في 400 م حواجز.

هول تعيد الذهب إلى "العم سام"

باتت آنا هول أول أميركية تنال ذهبية السباعية في بطولة العالم لألعاب القوى منذ 32 عاما، بعد تسجيلها 6888 نقطة السبت.

بدا مستوى هول (24 عاما) ثابتا في غضون يومين، وأخفقت مرتين فقط في الحلول بين الثلاث الأوليات في الألعاب السبع، في الوثب الطويل (9) ورمي الرمح (4).

أحرزت أول ألقابها الكبرى بعد حلولها خامسة في أولمبياد باريس 2024.

وحلت الإيرلندية كيتي أوكونور ثانية (6714 نقطة)، وتقاسمت البريطانية كاتارينا جونسون تومسون، بطلة العالم 2019 و2023، والأميركية تاليا بروكس البرونزية (6581 نقطة لكل منهما).

وجرّدت الهولندية يسيكا سخيلدر منافستها الأميركية تشيس جاكسون من ذهبية مسابقة رمي الكرة الحديد في محاولتها الأخيرة التي بلغت 20.29 مترا.

واشتعلت الإثارة حين سجلت جاكسون حاملة اللقب في بطولتي يوجين 2022 وبودابست 2023 رمية بلغت 20.21 مترا في محاولتها السادسة الأخيرة، ردت عليها سخيلدر، صاحبة برونزية بودابست، سريعا في محاولتها الأخيرة أيضا بمسافة أطول بـ 8 سنتيمترات ضمنت لها المعدن الأصفر.

قطر إلى نهائي التتابع

وحققت قطر انجازا بتأهلها للمرة الأولى إلى نهائي سباق التتابع 4 مرات 400 م، بعد احتلالها المركز الثاني في التصفيات السبت.

وقطع الفريق العنابي الذي تألف من الرباعي يحيى إبراهيم وباسم حميدة واسماعيل داوود وعبد الرحمن سامبا مسافة السباق بوقت قدره 3:00.15 دقائق ليحتل المركز الثاني خلف جنوب إفريقيا (2:58.81 د).

قال سامبا المتوج ببرونزية سباق 400 م حواجز في طوكيو، بعدما قام بتسارع خارق في الـ 400 الاخيرة منح بفضله المركز الثاني لفريقه لفرانس برس "وصلنا إلى النهائي وهذا كان الهدف. أنا لا أجري كعداء واحد بل كمجموعة والجميع قاموا بما يتوجب عليهم، الفريق ليس عبد الرحمن بمفرده".

وأضاف "قاموا بما يتوجب عليهم وأنا أكملت الشباب اليوم، وإن شاء الله يكون لدينا نصيب بميدالية في النهائي".

في سباق التتابع 4 مرات 100 م، تلقى الفريق الجامايكي صفعة بعدما أقصي من المنافسات بسبب خطأ في تسليم العصا.

وجمعت الإسبانية ماريا بيريس ذهبيتي سباقي المشي بفوزها بسباق 20 كلم مشيا، وذلك بعد أسبوع من تتويجها بذهبية 35 كلم مشيا.

وأحرز البرازيلي كايو بونفيم ذهبية السباق ذاته بعد برونزية 35 كلم مشيا.

وحسم العداء البرازيلي البالغ 34 عاما فوزه بالسباق عند الكيلومتر الـ 18 ليتقدم من المركز الرابع ويتجاوز جميع منافسيه في طريقه لاحراز المركز الأول بتوقيت قدره 1:18.35 ساعة.

وحققت جوليسي أنغولو من الإكوادور مفاجأة مدوية بفوزها بمسابقة رمي الرمح برقم قياسي وطني بلغ 65.12 مترا.

كانت الوحيدة التي تخطت مسافة 65 مترا، لكن اللاتفية أنيتا سييتينا كادت أن تحقق ذلك في المحاولة الاخيرة، فاكتفت برقم شخصي قدره 64.64 م لتحصد الميدالية الفضية.