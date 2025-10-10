"أن بي ايه": ليبرون جيمس يغيب عن ليكرز لأسابيع بسبب إصابة بعرق النسا (تقارير)

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : يغيب نجم لوس أنجليس ليكرز "الملك" ليبرون جيمس لمدة تتراوح من ثلاثة الى أربعة أسابيع بسبب إصابته بعرق النسا، ما يشكّل ضربة موجعة لفريقه عشية إنطلاق الموسم، وفق ما كشفته العديد من وسائل الإعلام الاميركية الخميس.

وجاء تشخيص الإصابة في الجانب الأيمن من الجسم، وذلك عقب تدريبات الفريق التي شهدت غياب جيمس عن المشاركة الكاملة.

وكان جيمس (40 عاما) قد غاب عن أول مباراتين تحضيريتين للفريق، بسبب ما وصفه مدربه، جاي جاي ريديك، بأنه "تهيّج عصبي في الأرداف".

يُعرّف عرق النسا بأنه ألم أو تنميل يمتد على طول مسار العصب الوركي، بدءا من أسفل الظهر وحتى الساق.

وكشف النادي أن جيمس سيخضع لإعادة تقييم بعد مرور ثلاثة إلى أربعة أسابيع، على أن يتم الإعلان عن التطورات الجديدة حينها.

وأشار ريديك إلى أن جيمس وزميله السلوفيني، لوكا دونتشيتش، يخضعان لبرنامج تدريبات معدّل وفردي، دون المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستهل ليكرز مشواره في الدوري بمواجهة غولدن ستايت ووريرز في 21 الجاري.

وأفادت شبكة "إي إس بي إن" أن جيمس سيغيب عن جميع المباريات التحضيرية، لكنها لم تستبعد إمكانية مشاركته في المباراة الافتتاحية.