دورة نينغبو: ريباكينا تقصي باوليني وتبلغ النهائي لملاقاة ألكسندروفا

الرياص - اسماء السيد - Ningbo (الصين) : بلغت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا نهائي دورة نينغبو الصينية لكرة المضرب (500 نقطة) السبت بفوزها على الإيطالية جازمين باوليني 6 3 و6 2، وابقت على آمالها بالمشاركة في بطولة "دبليو تي أيه" الختامية في الرياض.

وفوتت باوليني، المصنفة ثانية في الدورة، فرصة حسم تأهلها إلى البطولة الختامية الشهر المقبل بخسارتها أمام ريباكينا الثالثة التي ستواجه في النهائي الروسية إيكاترينا ألكسندروفا الرابعة.

وانحصرت المنافسة على آخر بطاقتين في دورة بان باسيفيك المفتوحة التي ستُقام الأسبوع المقبل في طوكيو، حيث لا تزال الشابة الروسية ميرا أندرييفا (18 عاما) ضمن دائرة المرشحات لحجز بطاقة إلى الرياض.

قالت ريباكينا (26 عاما) التي حققت انتصارها الثالث في المواجهات مع باوليني، مقابل ثلاث هزائم "كنت أعلم أن المباراة ستكون صعبة للغاية".

وأضافت "قدمت جازمين أداء رائعا هذا العام، وهي منافسة قوية، لذا كنت أعلم أنه يتوجب عليّ بذل قصارى جهدي".

وتابعت "أنا سعيدة لأني حافظت على تركيزي حتى النهاية وفزت بالمباراة بمجموعتين متتاليتين".

دخلت ريباكينا، بطلة ويمبلدون عام 2022، نصف النهائي بعد خسارتها آخر مباراتين أمام باوليني، لكنها استغلت إرسالها القوي وضرباتها الأرضية القوية للفوز في 90 دقيقة.

وحققت ريباكينا 30 ضربة ناجحة، منها 10 إرسالات ساحقة، وأنقذت جميع نقاط كسر الإرسال السبع التي واجهتها لتصل إلى ثاني نهائي لها هذا العام حيث ستواجه الروسية ألكسندروفا الرابعة الفائزة على مواطنتها ديانا شنايدر 6 3 و6 4.

واحتفلت ألكسندروفا بدخولها ضمن العشر الاوليات هذا الاسبوع ببلوغها النهائي الرابع لها هذا العام.

وفي إعادة لنهائي مونتيري الذي فازت به شنايدر في وقت سابق من هذا العام، استفادت ألكسندروفا من 40 خطأ مباشرا من منافستها طوال المباراة التي استمرت 92 دقيقة.

وقالت ألكسندروفا، التي بلغت نهائي احدى دورات "دبليو تي آيه" للمرة الـ13 في مسيرتها "أنا سعيدة جدا بالنتيجة، وبتواجدي هنا في النهائي. أعتقد أنها كانت مباراة صعبة للغاية اليوم".