دوري "أن بي أيه": فوز جديد لكل من ثاندر وسبيرز وبولز وسيكسرز

الرياص - اسماء السيد - واشنطن : حافظ كل من أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب وسان أنتونيو سبيرز وشيكاغو بولز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على سجله المثالي في مستهل الموسم الجديد من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

في دالاس، حقق ثاندر فوزه الرابع تواليا بعدما صمد في وجه انتفاضة مضيفه مافريكس، منهيا اللقاء 101 94 بعدما كان متقدما بفارق 22 نقطة في مواجهة لم يتخلف خلالها منذ صافرة البداية.

وبدا حامل اللقب في طريقه لفوز سهل حيث كان متقدما 93 74 قبل أن يسجل مافريكس 13 نقطة متتالية من دون أي رد للضيوف الذين وجدوا أنفسهم على بعد نقطة فقط من أصحاب الأرض بعد سلة من دانجيلو راسل قبل 54 ثانية على النهاية.

لكن أيزياه هارتنشتاين الذي كان صاحب السلتين الوحيدتين لفريقه في آخر 8.28 دقيقة من المباراة، وسع الفارق إلى ثلاث نقاط في آخر 33 ثانية ثم سجل الكندي شاي غلجيوس ألكسندر رميتين حرتين وأتبعه تشيت هولمغرين بمثلهما، ليذهب الفوز في نهاية المطاف لصالح حامل اللقب.

وأنهى هارتنشتاين اللقاء بـ16 نقطة مع 12 متابعة، فيما سجل غلجيوس ألكسندر 23 وهولمغرين 18 مع 11 متابعة و4 صدات (بلوك).

أما من ناحية مافريكس الذي افتتح الموسم بأربع مباريات بيتية، فكان أنتوني ديفيس الأفضل بتسجيله 26 نقطة مع 11 متابعة من دون أن يكون ذلك كافيا لتجنيب فريقه هزيمته الثالثة في أربع مباريات.

وفي سان أنتونيو، واصل النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما عودته الرائعة مؤكدا تعافيه من الجلطة الدموية في كتفه التي أبعدته عن الملاعب منذ شباط/فبراير الماضي، وذلك بقيادته سبيرز إلى فوز رابع تواليا في مستهل الموسم بتسجيله 24 نقطة مع 15 متابعة في الفوز على تورونتو رابتورز 121 103.

ونجح العملاق الفرنسي بسبع من محاولاته الثماني وفي جميع رمياته الحرة العشر، وساهم ستيفون كاسل بـ22 نقطة وهاريسون بارنز بـ18، ليصبح سبيرز على بعد فوز من تحقيق أفضل بداية موسم في تاريخه المتوج بخمسة ألقاب، آخرها عام 2014.

وبعدما افتتح الموسم بفوز، مني رابتورز بهزيمته الثالثة تواليا رغم جهود آر دجاي باريت (25 نقطة) وكولين موراي بويلز (19).

وسجل آيو دوسونمو 21 نقطة والأسترالي جوش غيدي 18 مع 13 متابعة في الفوز الثالث تواليا لبولز والذي تحقق على حساب ضيفه أتلانتا هوكس بنتيجة 128 123 بعدما كان متخلفا بفارق 13 نقطة.