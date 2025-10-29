بطولة السعودية: جيزوس متمسك برونالدو ويُلقي لوم خيبة النصر على الإرهاق

الرياص - اسماء السيد - الرياض (السعودية) : خيبة جديدة تعرض لها النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد إقصائه من مسابقة كأس السعودية بكرة القدم، لكن مدربه جورجي جيزوس ألمح إلى أن مواطنه لا يُستبدل، ملقيا لوم الخسارة أمام الاتحاد الثلاثاء على الإرهاق.

بعد إهدار فرصة التتويج بلقب الكأس السوبر السعودي في بداية الموسم أمام الأهلي، ودّع النصر ثاني المسابقات التي ينافس عليها هذا الموسم بسقوطه أمام الاتحاد 1 2 في ثمن النهائي، لتتواصل خيبات رونالدو بالتتويج بلقب رسمي محلي مع النادي الذي انتقل إليه مطلع العام 2023.

ابن الـ40 عاما المتوهّج منذ بداية الموسم بتسجيله 12 هدفا، خرج خائبا من ملعب الأول بارك بمواجهة زميله السابق في ريال مدريد الإسباني الفرنسي كريم بنزيمة، الذي أعاد نشر صورة له على إنستغرام محتفلا بتسجيل هدف أمام أنظار خيال رونالدو.

لكن جيزوس ألمح في المؤتمر الصحافي بعد المباراة إلى أن قائد منتخب بلاده لا يُستبدل، بعد سؤاله حول إمكانية اتخاذ هكذا قرار، على غرار ما يفعل مواطنه سيرجيو كونسيساو مع بنزيمة.

قال جيزوس "الاتحاد مع سيرجيو كان فائزا واستراتيجيته مختلفة. أراد أن يُدخل مهاجما أسرع. بنزيمة كانت تبقى له دقائق قليلة ليُنهي اللقاء. هذا قرار يخص مدرب الاتحاد فقط".

وتابع "أما بالنسبة لرونالدو فالأمر مختلف تماما. نحن كنا خاسرين وكنا بحاجة لمهاجمين للعب ضد خط دفاع مكوّن من خمسة لاعبين. لذلك لم يكن من المنطقي أبدا من حيث مجريات المباراة أن نستبدل رونالدو".

لكن هذا الخيار لم يكن مطروحا لدى جيزوس حتى في سابق المباريات، إذ يعول على رونالدو في معظم مواجهاته حتى الدقائق الأخيرة.

أما مع منتخب بلاده، خرج رونالدو في ثلاث من المباريات الأربع التي خاضها ضمن تصفيات كأس العالم 2026، مع الإشارة إلى تسجيله خمسة أهداف فيها.

تأثير فيليكس

وعزا جيزوس الخسارة إلى الإرهاق بعد العودة من الهند بفوز على غوا ضمن دوري أبطال آسيا 2.

قال "شعرت أن الفريق اليوم (الثلاثاء) كان ثقيلا بعض الشيء، متعبا. كانت المباراة الثالثة خصوصا بالنسبة إلى جواو فيليكس. جاء من الهند مريضا وكان متعبا جدا. اليوم لم يكن نفس اللاعب وفي المباراة الماضية الأسبوع السابق لم يكن في مستواه أيضا".

وتطرّق المدرب أيضا إلى غياب لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قائلا "بروزوفيتش لم يشارك مع الفريق منذ 10 أيام وعاد فقط للتدريبات الإثنين. تتحدثون دون معرفة التفاصيل".

منذ انضمامه في صيف 2025، سجل فيليكس 12 هدفا في 13 مباراة بقميص النصر إلى جانب هدفين مع منتخب بلاده.

يتصدر اللاعب القادم من ميلان الإيطالي بعدما لعب بالإعارة من تشلسي الإنكليزي، ترتيب هدافي الدوري السعودي بـ9 أهداف، على الرغم من أنه يترك ركلات الجزاء إلى زميله رونالدو الذي سجل واحدة منها وأهدر أخرى.

بالنسبة إلى الإنكليزي ريو فرديناند، زميل رونالدو السابق في مانشستر يونايتد، فيليكس هو "شخص مهم للغاية. كان الفارق الكبير في فريقه".

وأضاف في تصريح قبل المباراة الأخيرة "أحيانا يتدخل المدرب (لتغيير المباراة) لكن هناك لاعبا أو اثنين يمكن أن يغيّروا الأمور بالنسبة لك".

مع الخسارة الأخيرة، يستمر عدّاد الانتظار لرونالدو لرفع كأس مسابقة رسمية منذ 1.623 يوما، تحديدا منذ تتويجه بلقب كأس إيطاليا مع يوفنتوس في أيار/مايو 2021 (توّج أيضا بلقب مسابقة كأس الأبطال العربية مع النصر عام 2023).

ويبقى أمام النجم الذي مدد عقده في حزيران/يونيو حتى 2027، لقبين للمنافسة عليهما هذا الموسم: الدوري الذي يتصدره فريقه بعد 6 مباريات، ودوري أبطال آسيا 2، المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية في آسيا، قبل مشوار محتمل مع البرتغال في كأس العالم.

ويلعب النصر مباراته المقبلة في الدوري أمام ضيفه الفيحاء السبت قبل استضافة غوا الهندي بعدها بأربعة أيام.

الهلال لمواصلة سلسلة اللاهزيمة

منتشيا بفوزه في "الكلاسيكو" على الاتحاد وتأهل إلى ربع نهائي كأس السعودية بتخطيه الأخدود، يتابع الهلال الثالث مشوار اللاهزيمة منذ انطلاق الموسم حين يستضيف الشباب.

وكما النصر، يتأثر الهلال بضغط المباريات مع خوضه منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، ويعتمد مدربه الإيطالي سيموني إينزاغي على مبدأ المداورة، إذ فضّل عدم البدء ببعض أساسييه في المباراة الماضية.

قال بعد الفوز على الأخدود "حاولنا تدوير اللاعبين بسبب الحمل البدني الذي يتعرض له الفريق. خلال الـ10 أيام الماضية لعبنا 4 مباريات وسيكون الوضع كذلك في المباريات المقبلة".

بدوره، يلعب الاتحاد السابع مع مضيفه الخليج السادس سعيا إلى فوز ثان تواليا في مختلف المسابقات يقرّبه من الصدارة التي يبتعد عنها بثماني نقاط.