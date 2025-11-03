دوري الأبطال: مواجهة بايرن وسان جرمان "بين أفضل فريقين في أوروبا" بحسب فيتينيا

الرياص - اسماء السيد - Poissy (فرنسا) : قال لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا إن مواجهة فريقه باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب على أرضه أمام بايرن ميونيخ الألماني ضمن دور المجموعة من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الثلاثاء، ستجمع بين "أفضل فريقين في أوروبا".

ويدخل سان جرمان الى اختبار صعب جديد في حملة الدفاع عن لقبه وهو يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي وفي جعبته ثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات في المسابقة القارية المرموقة، من بينها على برشلونة بطل اسبانيا 2 1.

لكن فريق العاصمة الفرنسية سيواجه أيضا فريقا استهل موسمه برقم قياسي أوروبي بلغ 15 انتصارا في 15 مباراة، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الـ "تشامبيونزليغ".

وقال فيتينيا الإثنين في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة "نحن أفضل فريقين في أوروبا. بايرن يعيش فترة رائعة من التألق، ونحن أيضا في حالة جيدة، نواصل الزخم الذي حققناه منذ العام الماضي".

أما عن الفريق الأقوى بين العملاقين، فأجاب ابن الـ 25 عاما أن مباراة الثلاثاء ستكون هي الفيصل.

وتابع "الإجابة ستأتي غدا (الثلاثاء)، علينا أن نتحدث بأدائنا على أرض الملعب".

وأردف "عندما تكون لاعبا، ترغب في خوض مثل هذه المباريات لأن الجميع يريد مشاهدتها، والناس سيقولون: هذا الفريق أفضل لأنه فاز".

من جهته، كان مدرب سان جرمان، الإسباني لويس إنريكي، أكثر تحفظا في تصريحاته قبيل المباراة.

وقال المدرب البالغ من العمر 55 عاما "لكي نعرف من هو أفضل فريق في أوروبا، علينا الانتظار حتى نهاية الموسم ونرى عدد الألقاب التي سيفوز بها كل فريق".

ونوّه مدرب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق "في الوقت الحالي، من الواضح أنهم فريق قوي جدا... من المذهل أنهم فازوا في آخر 15 مباراة، بينما نحن نعاني أحيانا للفوز بثلاث أو أربع مباريات متتالية".

وإذا كان سان جرمان أقل هيمنة من بايرن على الصعيد المحلي، بعد أن تعادل في ثلاث مباريات وخسر واحدة من أصل 11 مواجهة في الدوري، فإن إنريكي أكد أن على الجماهير "الوثوق" بالفريق وقدرته على إثبات تفوقه على العملاق البافاري.

وعلّق قائلا "هل تعتقد أنني أو الجماهير يجب أن نحكم على فريقنا الآن؟ لا أظن ذلك، نحن نستحق القليل من الثقة".