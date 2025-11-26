عاجل.. المنشطات والتزوير أطاحا بمستقبل نجم منتخب مصر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: في غضون أيام تحول نجم كرة القدم المصري، ولاعب نادي بيراميدز حالياً، والأهلي سابقاً رمضان صبحي (28 عاماً) من أحد النجوم أصحاب الترشيحات لخلافة محمد صلاح على عرش النجومية الكروية، إلى شخص يواجه أحكاماً بالسجن والإيقاف عن ممارسة أي نشاط كروي.

فقد أصدرت المحكمة الرياضية الدولية حكمًا رسميًا بإيقاف رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، لمدة 4 سنوات، عقب ثبوت مخالفته لوائح مكافحة المنشطات، وفقًا للحكم الذي تم إرساله الأربعاء إلى المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

وتسلّمت المنظمة المصرية القرار بشكل رسمي صباح اليوم، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات الإجرائية المعتمدة وإخطار اللاعب وناديه والاتحاد المصري لكرة القدم، إضافة إلى بدء تنفيذ العقوبة فورًا وفق اللوائح الدولية المنظمة.

ويعد هذا القرار هو الأقسى في مسيرة اللاعب، إذ يُبعد رمضان صبحي عن المشاركة في أي نشاط كروي محلي أو دولي خلال مدة الإيقاف المحددة، مع التزام ناديه باتباع التعليمات التنظيمية الخاصة بالتعامل مع حالات الإيقاف بسبب المنشطات.

وفي قضية أخرى قررت محكمة جنايات الجيزة بمصر، الدائرة 30 المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، أمس الثلاثاء تأجيل محاكمة اللاعب رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، لجلسة 30 ديسمبر (كانون الأول) المقبل للنطق بالحكم من استمرار حبس المتهمين.

ويواجه رمضان صبحي أحكاماً بالسجن في هذه القضية، فهو متهم بالاستعانة بشخص آخر لدخول الامتحانات بدلاً منه، وهي قضية تزوير قد تقوده إلى السجن لسنوات.

رمضان صبحي هو أحد أهم المواهب في مصر خلال الفترة الحالية، وسبق له التألق مع النادي الأهلي في بداية مسيرته الكروية، ثم خاض تجربة الاحتراف في الدوري الانكليزي، وتحديداً في ستوك سيتي بين عامي 2016 و 2018 ثم فريق هيدرسفيلد الانجليزي، قبل أن يعود إلى مصر ويستقر مع فريق بيراميدز في صفقة انتقال أثارت جدلاً كبيراً في مصر قياساً بالمقابل المالي القياسي، وكذلك لرفضه العودة إلى صفوف النادي الأهلي.

كما سبق لرمضان صبحي الدفاع عن قيمص منتخب مصر في حوالي 37 مباراة دولية، فضلاً عن تألقه في صفوف منتخبات المراحل السنية قبل ذلك، خاصة أنه توهج مبكراً جداً وقبل أن يتجاوز 17 عاماً، مما فتح أمامه فرص الاحتراف الأوروبي، وبعد أن كان مرشحاً لخلافة صلاح أصبح مستقبله في مهب الريح بقضيتين واحدة جنائية تتعلق بالتزوير والأخرى بتناول المنشطات.