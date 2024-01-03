نشرت فتاة سودانية مقطع فيديو حظي باهتمام كبير من قبل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناقلوه على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الفتاة التي وصفها المتابعون بالحسناء وهي تهاجم رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك وعدد من قيادات الحرية والتغيير. وانتقدت الفتاة ظهور حمدوك وأعضاء الحرية والتغيير مع قائد قوات الدعم السريع بأثيوبيا, وقالت في حديثها: (ما دايرين معاكم أي لعب وما تبيعوا البلد بعد ما ضيعتوها وخلوا الجيش يشتغل وينظف البلد من المتمردين). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تهاجم حمدوك وقيادات الحرية والتغيير بعد لقائهم بحميدتي: (ما دايرين معاكم أي لعب وما تبيعوا البلد بعد ما ضيعتوها وخلوا الجيش يشتغل وينظف البلد من المتمردين) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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