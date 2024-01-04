تداول محبي ومعجبي الفنانة السودانية الضجة عشة الجبل, مقطع فيديو تم تصوير من حفل جماهيري قامت بإحيائه بإحدى الدول العربية وفقاً لما أورد المعلقون. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر الجبلية خلال الحفل بنيولوك جديد وهي تردد اسمها أثناء ترديدها أغنية جديدة (جبلية يا سنيورة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة الضجة عشة الجبل تظهر بنيولوك جديد وتغني لنفسها خلال حفل جماهيري: (جبلية يا سنيورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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