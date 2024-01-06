أردول: نشيد ونسند العمل المشترك بين القوات المسلحة والجيش الشعبي شمال بقيادة الحلو والمستنفرين ابناء المنطقة

نشيد ونسند العمل المشترك بين القوات المسلحة والجيش الشعبي شمال بقيادة الحلو والمستنفرين ابناء المنطقة خاصة في ولاية جنوب كردفان – مدينة الدلنج ، هذا التنسيق الذي فرضه الواقع وأملته ضرورة الميدان خطوة متقدمة نحو حماية المدنيين في جبال النوبة وكردفان عموما في عرضهم وارضهم.

لا داعي للقتال فيما بيننا بل يجب ان نعي تماما ان بوحدتنا نستطيع حماية ترابنا واهلنا في المقام الأول، اعتقد انه من الضروري أن تعمم هذه الجهود لمستوى أعلى وفي إطار سياسي متكامل من قيادة الجهتين، فالأوضاع لم تعد تحتمل التأخير.

مبارك أردول