نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات واسعة من قبل المتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الفنانة السودانية المثيرة للجدل منى ماروكو وهي تحيي حفل داخل نادي ليلي خارج السودان وفقاً لما أورد ناشرو الفيديو. https://www.facebook.com/reel/1537889220308854 وأشعلت الفنانة ماروكو, الحفل بعد اصطحابها معها راقصات حسناوات ظهرن وهن يقفن معها أثناء تقديمها وصلتها الغنائية, وكتب أحدهم معلقاً (لهلبة شديدة والله). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة للجدل.. الفنانة السودانية منى ماروكو تغني داخل نادي ليلي وتصطحب معها راقصات حسناوات لإشعال الحفل وساخرون: (لهلبة شديدة والله) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.