أثار مقطع فيديو متداول حديثاً على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان ضحكات المتابعين الذين تبادلوا المقطع على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع شباب بإحدى القرى الواقعة بشرق ولاية الجزيرة وهم يعانون من أجل التواصل مع الأهل والأصدقاء. وقام هؤلاء الشباب بتعليق هواتفهم المحمولة وربطوها فوق إحدى الأشجار من أجل الحصول على رسائل جديدة والرد عليها بأسرع وقت قبل اختفاء الشبكة من جديد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. أهالي إحدى القرى بشرق الجزيرة يعلقون هواتفهم المحمولة فوق الأشجار بحثاً عن “الشبكة” ويثيرون ضحكات الأسافير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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