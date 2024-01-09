قوات العمل الخاص تفرض سيطرتها على شارع الأربعين ولجان مدني تقول: تجدد عمليات النهب المسلح بطريق المناقل – سنار

قامت قوات العمل الخاص التابعة للجيش السوداني بفرض سيطرتها على شارع الأربعين بأم درمان وعدد من الأحياء. وقالت لجان مقاومة ود مدني: ‏تجدد عمليات النهب المسلح بطريق المناقل – سنار الترابي بواسطة ميليشيا الدعم السريع المتواجدة بالمنطقة. الجزيرة – السودان

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