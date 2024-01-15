خطف مقطع فيديو متداول الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودانم وذلك بعد مشاركته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فرقة فنون إرترية بقيادة شاب وبعض الحسناوات وهم يقدمون رقصات تجاوب معها الحاضرون. https://www.facebook.com/reel/1714687829021261 وجسد الشاب الارتري شخصية الرجل السودان من خلال إرتدائه للجلابية السودانية ورقصه بالعصا التي كان يحملها على يده. كما جسدت راقصة حسناء دور العروس السودانية, حيث ظهرت بالثوب الذي ترتديه المرأة السودانية مع تقديمها لفاصل من الرقص على أنغام “الربابة”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. شاب إرتري يظهر بالجلابية السودانية وعروسته بالثوب ويقدمان فاصل من الرقص على طريقة العرسان السودانيين على أنغام “الربابة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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