نشرت الفنانة السودانية المثيرة للجدل عشة الجبل مقطع فيديو حديث عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الضجة في مقطع متداول وهي تستعرض “عبايتها” الخليجية الماركة التي قامت بشرائها من أفخم المحلات بالإمارات. كما ظهرت الفنانة الملقبة بالجبلية وهي داخل العمارة التي تمتلك داخلها شقة بأحد الأبراج الجميلة بمدينة دبي وفقاً لما أورد متابعوها على مواقع التواصل الاجتماعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تواصل إثارة الجدل وتظهر في مقطع وهي تستعرض “عبايتها” الخليجية الماركة وشقتها في العماره التي تمتلكها بمدينة دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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