شاهد بالفيديو.. الحسناء السودانية تسابيح دياب تظهر للمرة الأولى داخل مسرح ملكات جمال العالم وهي تستعرض جمالها على طريقة عارضات الأزياء العالميات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حديث للحسناء تسابيح دياب, التي رشحت نفسها للدخول في مسابقة ملكة جمال العالم. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت تسابيح, لأول مرة على المسرح المخصص للمتسابقات على لقب ملكة جمال العالم. https://fb.watch/pAlu8rWICg/ وظهرت ممثلة السودان في المسابقة وهي تستعرض جمالها على طريقة عارضات الأزياء العالميات, وتحركت تسابيح, أثناء استعراضها بثقة كبيرة نالت بها إشادة الجمهور المتابع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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