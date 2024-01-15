شاهد بالفيديو.. جد سوداني له أحفاد يتزوج فتاة أربعينية ليختم بها زيجاته وينصح الشباب بالزواج وعدم النظر للعمر

قام رجل سوداني أكد أنه “جد” وله أحفاد بتصوير مقطع فيديو لنفسه ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قال الجد السوداني في حديثه الذي تابعه الآلاف أنه تزوج هذه المرة من فتاة أربعينية.
وأكد في حديثه الذي تداوله الكثيرون أنه قد ختم زيجاته بهذه العروس, كما نصح جميع الشباب بالزواج مطالبهم بعدم النظر للعمر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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