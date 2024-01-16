حظي مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا باعجاب الآلاف من المتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع عروس سودانية وهي تحتفل في يوم زفافها مع عريسها بوصلة رقص مثيرة. ورقصت العروس التي وصفها المتابعون بالحسناء فائقة الجمال على أنغام أغاني “الراسطات” وسط تجاوب الحاضرون معها (سمحة سمحة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية فائقة الجمال تقدم فاصل من الرقص المثير مع عريسها على أنغام أغاني “الراسطات” والحاضرون الحفل يهتفون لها (سمحة سمحة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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