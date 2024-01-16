تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات واسعة من قبل المتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول سيدة الأعمال السودانية الشهيرة هبة كايرو وهي تتفاعل في الرقص. https://www.facebook.com/reel/924386435746162 وظهرت سيدة الأعمال المقيمة في مصر وهي ترقص وتستعرض بطقم الذهب الفخم خلال حفل أحيته المطربة عوضية عذاب بالقاهرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. سيد الأعمال السودانية هبة كايرو تقدم فواصل من الرقص المثير وتستعرض بطقم الذهب الفخم خلال حفل للفنانة عوضية عذاب بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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