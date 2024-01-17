أثارت ناشطة سودانية شهيرة ضجة غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع التداول والانتشار. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفتاة وهي تتحدث بطريقة حملت إيحاءات جنسية وفقاً لما ذكر المتابعون. وقالت الناشطة موجهة حديثها للرجال وفقاً للمقطع المتداول: (لو بضاعتك صغيرة ما تخجل منها أهم حاجة السواقة والمتعة وفي ناس عندها بضاعة كبيرة ورغم كدة بتعرف تسوق). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تثير ضجة غير مسبوقة: (لو بضاعتك صغيرة ما تخجل منها أهم حاجة السواقة والمتعة وفي ناس عندها بضاعة كبيرة ورغم كدة بتعرف تسوق) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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