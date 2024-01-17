شاهد بالفيديو.. في ليلة زفافه.. عريس سوداني يعلم المعازيم أصول الرقص على أنغام “الزنق” في حضور العازف الشهير “نيجيري”

تداولت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو حقق شهرة واسعة وتم تداوله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع عريس سوداني وهو يرقص احتفالاً بزواجه في ليلة فرحه. ورقص العريس خلال الحفل على أنغام موسيقى “الزنق” في حضور العازف الشهير “نيجيري” أحد رواد الموسيقى الصاخبة في السودان والتي أطلق عليها موسيقى “الزنق والكتم”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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