عادت الفنانة السودانية الضجة والمثيرة للجدل عشة الجبل, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بأغنية جديدة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الجبلية, في مقطع فيديو متداول حديثاً وهي تردد أغنيتها الجديدة وتتفاعل في الغناء بشكل هستيري. وتقول المطربة في أغنيتها الجديدة (كضابة قالت تتحداني..مسيطرة ماسكة مكاني وأنا سلطانة زماني), جمهور مواقع التواصل وبحسب تعليقاته سخر من كلمات الأغنية وكتب أحدهم: (رجعتي للمغارز تاني بعد الشكلة انتهت). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تغني لنفسها وتتفاعل بشكل هستيري: (كضابة قالت تتحداني..مسيطرة ماسكة مكاني وأنا سلطانة زماني) ومتابعون: (رجعتي للمغارز تاني بعد الشكلة انتهت) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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