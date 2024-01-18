شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تفاجئ الجميع وتغني للمطرب المصري تامر عاشور: (روح يلا العب غيرها ومتجيش) وساخرون: (انتي نجحتي في السوداني عشان تغني مصري؟)

فاجأت المطربة السودانية المثيرة للجدل عشة الجبل, جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورها في مقطع جديد.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الجبلية خلال المقطع وهي تردد مع المطرب المصري تامر عاشور أغنيته التي يقول فيها: (روح يلا العب غيرها ومتجيش).

https://fb.watch/pEV4Mrguo4/

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدته المقطع سخر من المطربة عشة الجبل, وكتب أحدهم: (انتي نجحتي في السوداني عشان تغني مصري؟).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)