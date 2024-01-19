نقابة الصحفيين السودانيين: قوة تابعة للدعم السريع اقتادت عضو مجلس النقابة عقيل أحمد ناعم من منزله بالجيلي

قالت نقابة الصحفيين السودانيين بأن قوة تابعة للدعم السريع اقتادت عضو مجلس النقابة عقيل أحمد ناعم من منزله بالجيلي شمال الخرطوم بحري أمس الخميس إلى جهة غير معلومة ونطالب بإطلاق سراحه فوراً. – نجدد إدانتنا للاعتقالات التعسفية للإعلاميين والمضايقات التي يتعرضون لها في نقاط التفتيش من طرفي الصراع خاصة من قبل قوات الجيش التي اعتاد منسوبوها على تجريم الصحفيين. الجزيرة – السودان

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