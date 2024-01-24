مشاهد من معركة بابنوسة: شارك الطيران وقوات الاحتياط وقوات من المقاومة الشعبية

طائرة ميج 29 مشاهد من معركة بابنوسة: شارك في المعركة الطيران الحربي والمسير واستبسلت قوات الاحتياط في الذود عن المدينة.. وقالت مصادر أن المعارك بدأت بتسلل للجنجويد نحو جامعة السلام لنهبها والسيطرة عليها تصدر لهم القوات المسلحة من الفرقة 22 بالأسلحة الثقيلة وشارك في الدفاع عن بابنوسة قوات الاحتياط وقوات من المقاومة الشعبية مما حقق تفوقا على الجنجويد..وتم تدمير أكثر من ٢٣سيارة دفع رباعي وقدرت خسائر قوات الدعم السريع بنحو خمسين قتيلا وأكثر من مائة جريح تم نقلهم إلى مستشفيات الضعين. البلد نيوز

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