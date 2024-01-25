شاهد بالفيديو.. فنان الربابة ود دار الزين يرقص على أنغام “النوبة” والمديح النبوي في ليلة فرح نجله

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدة عالية على السوشيال ميديا وذلك بعد ساعات من نداوله. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول فنان الربابة الشهير عبد الله علي, الملقب بــ(ود دار الزين) وهو يرقص على أنغام “النوبة”. ووفقاً لما أورد متداولو المقطع فإن ود دار الزين, أقام حفل زواج نجله “حاتم”, في ليلة مديح نبوي وظهر وهو يحتفل مع المداح عبر الرقص على “النوبة”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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