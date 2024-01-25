أثارت الفنانة السودانية الشهيرة مونيكا روبرت, ضجة إسفيرية غير مسبوقة وذلك بعد تصريحات أطلقتها خلال “لايف” متابع.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكدت الفنانة الحسناء خلال حديثها مع اللاعب السابق والإعلامي محمد المصطفى الشهير بالبرنس أنها تزوجت في عمر صغير.
وذكرت أنها تزوجت من رجل أعمال معروف وهي في المدرسة أثناء استعدادها للإمتحانات مؤكدة أنها بدأت “الحبس للدخان” وهي طالبة في المدرسة.
كما كشفت مونيكا, وبحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين أنها قامت بتوزيع أموال داخل كروت الدعوة لكل من عجز عن شراء ملابس لحضور حفل زفافها الأسطوري في العام 2002.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة السودانية “مونيكا” تثير ضجة غير مسبوقة: (كنت بتدخن من وأنا طالبة في المدرسة وفي حفل زواجي وزعت ربطة قروش للمعازيم داخل كروت الدعوة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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