شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف فتحي تشعل أحد مسارح الخليج بأغنية الفنانة هدى عربي (الحب هدأ) والسلطانة ترد عليها وتكتب لها تدوينة مؤثرة

أشعلت المطربة السودانية الشابة إنصاف فتحي, حفل بإحدى دول الخليج حضره جمهور غفير من أبناء الجالية السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تغنت الفنانة الملقبة بعصفورة الفن خلال الحفل بأغنية زميلتها المطربة هدى عربي (الحب هدأ).

أداء إنصاف للأغنية نال اعجاب صاحبت الأغنية هدى عربي, ما دفعها لكتابة تدوينة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أرفقت سلطان الطرب فيديو الحفل مع تدوينتها التي قالت فيها: (صوفي قالت الحب ( هدى ) وانا بقول الحب انصاف الحب انصاف الصداقة انصاف العشرة انصاف الزمالة انصاف بحبك شديد صفصف محبة انتي عارفاها وانا عارفاها محبة متبادلة لا فيها مصلحة لا فيها نفاق).

وتابعت هدى عربي: (لمن استمرت شهور الحرب انصاف كانت بترسل لي بتقول لي هدى انا عايزة ابكي وابكي معاك لانك الوحيدة ال ح تفشيني( بكاية زيها ).

وأضافت: شهور ما اتلاقينا لغاية ما اتلاقينا في الدوحة وفي بيت ناس اصحابنا كانوا عازميننا وعينكم ما تشوف الا النور كمية البكا البكيناهو نسينا روحنا وين جعرنا عدييييييل وغلبنا السكات انصاف من الناس البخلوني أتأكد انه الدنيا بالخوة سمحة ربنا يسعدك ويخليك يا رب).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)