شاهد.. الفنانة هدى عربي تفاجئ المتابعين وتكشف عن عمرها الحقيقي بصورة لها عندما كانت طفلة وآخرى وهي في المدرسة ولقطة حديثة بعدما أصبحت مطربة شهيرة وتقول: (مراحل إكتمال القمر.. واحلاتي)

أعادت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, نشر تغريدة لها كانت قد نشرتها في نفس هذا الشهر من العام الماضي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت سلطانة الطرب في ندوينتها صور نادرة لها, منها لقطة عندما كانت طفلة.

وظهرت في صورة أخرى وهي طالبة في المرحلة الثانوية, وختمت البوم الصور بلقطة حديثة لها بعد أن أصبحت مطربة وشهيرة.

وكشفت هدى عربي بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين عن عمرها الحقيقي من خلال البوم الصورة الذي كتبت عليه: (مراحل إكتمال القمر.. واحلاتي).

وذكرت أن اللقطة الأولى عندما كانت طفلة تم التقاطها لها في العام 1987 وعمرها في ذلك الوقت ثلاث سنوات, ما يعني أنها من مواليد العام 1984 وقريباً ستحتفل بعيد ميلادها ال 40.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)