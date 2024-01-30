شاهد بالفيديو.. الإعلامية السودانية الحسناء فاطمة كباشي تبهر المتابعين بإطلالة أنيقة تستعرض من خلالها أناقتها وجمالها

الإعلامية فاطمة كباشي نشرت الإعلامية السودانية فاطمة كباشي, مقطع قصير عبر إحدى حساباتها المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد استطاعت الإعلامية الحسناء أن تبهر المتابعين بإطلالتها الأنيقة. وظهرت المذيعة المعروفة في المقطع وهي تستعرض أناقتها وجمالها أمام المرآة وسط تفاعل واعجاب متابعيها على مواقع التواصل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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