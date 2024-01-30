استطاع رجل سوداني مقيم بالدوحة أن يلهب حماس الجمهور القطري المتابع لمباريات منتخب بلاده “العنابي” في بطولة أمم أسيا المقامة بقطر. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تجمع المئات من الجمهور في إحدى الساحات خارج الاستاد حول الرجل السوداني الذي ظهر وهو يرتدي الزي القومي السوداني “الجلابية”. الجمهور القطري تفاعل بشكل كبير مع أبيات الشعر التي صاغها الرجل السوداني أثناء وقوفه معهم, وسط سخرية المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين علقوا: (يلا اعطوه لكزس). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. مواطن سوداني يلهب حماس الجمهور القطري الذي تجمع حوله بالمئات بقصائد شعر في المنتخب العنابي قام بصياغتها أثناء وقوفه معهم ومتابعون: (يلا اعطوه لكزس) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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